الذهب يرتفع في أسبوع تداول قصير بسبب عطلات اعياد الميلاد

2024-12-24 15:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

بحلول الساعة 06:07 بتوقيت بغداد، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار، فيما ويرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938 دولارا.

المصدر: وكالات