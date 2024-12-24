2024-12-24 16:36:04 - المصدر: ايشان

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بمسؤولية إسرائيل عن إسقاط نظام الأسد في دمشق، في حين هدد قادة الحوثيين بتدمير بنيتهم التحتية و”قطع رؤوس” قادتهم، مشيراً إلى ما فعلوه بقادة حماس وحزب الله، إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله، كما أقر وقال كاتس، في أول اعتراف علني بأن إسرائيل كانت وراء […]

ظهرت المقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف بمسؤولية الكيان عن إسقاط نظام بشار الأسد أولاً على ايشان.



