2024-12-24 16:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع قادة الفصائل مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الملقب بـ”أبو محمد الجولاني”، أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. وقالت إدارة العمليات العسكرية: “تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في […]

ظهرت المقالة سوريا.. اتفاق على حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها بوزارة الدفاع أولاً على ايشان.



