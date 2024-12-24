محافظ البصرة يعطل الدوام الرسمي بعد غد الخميس

2024-12-24 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لبعد غد الخميس.

وقال العيداني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "قرار التعطيل جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتعطيل دوام يوم غد الاربعاء لاعطاء أكبر وقت ممكن امام العوائل البصرية للاحتفال باعياد السيد المسيح وقرب رأس السنة الميلادية واستغلال اجواء الشتاء التي تكون مميزة في البصرة للخروج والتزاور والتنزه".

وأشار الى، انه "وعلى الرغم من القطوعات في بعض الطرق لكنها اوشكت على النهاية جراء حملت الاعمار التي تعشيها المدينة في ظل مشاريع كبيرة قيد التنفيذ واخرى ستنفذ بعد اكمال الموافقات من شأنها تغيير وجه البصرة المشرق نحو الافضل".



