2024-12-24 17:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادصوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على اعتبار يوم غد الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024 عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

The post العراق يعطل رسميًا غدًا احتفاءً بأعياد الميلاد المجيدة appeared first on جريدة المدى.