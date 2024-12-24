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الحكومة تحدد عطلة الأربعاء والخميس للمكون المسيحي فقط

الحكومة تحدد عطلة الأربعاء والخميس للمكون المسيحي فقط
الحكومة تحدد عطلة الأربعاء والخميس للمكون المسيحي فقط
2024-12-24 17:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن عطلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تشمل أبناء المكون المسيحي حصراً. وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد في حديث للإعلام الرسمي: إن "عطلة يومي الأربعاء الموافق الخامس والعشرين ويوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر كانون الأول عطلة لأبناء المكون المسيحي في المؤسسات الحكومية".وأضاف أن "العطلة تأتي تزامنًا […]

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