الحكومة تحدد عطلة الأربعاء والخميس للمكون المسيحي فقط

2024-12-24

المدى/بغدادأكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن عطلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين تشمل أبناء المكون المسيحي حصراً. وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد في حديث للإعلام الرسمي: إن "عطلة يومي الأربعاء الموافق الخامس والعشرين ويوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر كانون الأول عطلة لأبناء المكون المسيحي في المؤسسات الحكومية".وأضاف أن "العطلة تأتي تزامنًا […]

