الدفاع النيابية: الحدود العراقية مؤمنة بالكامل والتنسيق مع "قسد" مستمر رغم التحديات

2024-12-24 17:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن الحدود العراقية مؤمنة بشكل محكم باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك الكاميرات الحرارية المرتبطة بشبكة اتصالات محورية تضمن استمرارية عملها دون انقطاع. وأوضح الشمري، خلال حديث لـ(المدى)، أن "الإجراءات الأمنية المتخذة تضمن استحالة اختراق الحدود من قبل الأفراد أو الجماعات المسلحة". وأشار إلى أن "سكان المناطق […]

