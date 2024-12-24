2024-12-24 18:00:04 - المصدر: ايشان

أقام رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، دعوى قضائية جديدة ضد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وخالد المفرجي، رئيس تحالف السيادة في كركوك، وراكان الجبوري رئيس التحالف العربي في كركوك. وحسب الدعوى، فإن السيادة أشار في البيان إلى “اتهام خطير للحلبوسي، حين جاء فيه أن ما يزيد الأمر خطورة، هو أن السيد الحلبوسي قد نصب نفسه […]

ظهرت المقالة الحلبوسي “يحاصر” الخنجر قضائياً.. دعوى جديدة ضد قيادات “السيادة” أولاً على ايشان.



