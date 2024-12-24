اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةايشانعامة › عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي

عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي

عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي
عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي
2024-12-24 18:00:04 - المصدر: ايشان

توصل الدكتور جو ويتنغتون، أحد الأطباء المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي إلى طريقة “سهلة بشكل لا يصدق” للتنبؤ باحتمال إصابتك بالصلع الوراثي. وتتمثل الطريقة في فحص سمة جسدية بسيطة: نسبة 2D:4D، أي العلاقة بين طول إصبع السبابة (2D) وإصبع البنصر (4D). حيث إن هذه النسبة “قد تكشف بشكل غير متوقع عن استعداد الشخص للإصابة بالصلع […]

ظهرت المقالة عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي أولاً على ايشان.

عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي

واصل المتابعة على ايشان