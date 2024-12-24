2024-12-24 18:00:04 - المصدر: ايشان

توصل الدكتور جو ويتنغتون، أحد الأطباء المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي إلى طريقة “سهلة بشكل لا يصدق” للتنبؤ باحتمال إصابتك بالصلع الوراثي. وتتمثل الطريقة في فحص سمة جسدية بسيطة: نسبة 2D:4D، أي العلاقة بين طول إصبع السبابة (2D) وإصبع البنصر (4D). حيث إن هذه النسبة “قد تكشف بشكل غير متوقع عن استعداد الشخص للإصابة بالصلع […]

ظهرت المقالة عبر الأصابع.. التوصل إلى طريقة جديدة للتنبؤ باحتمال الإصابة بالصلع الوراثي أولاً على ايشان.



