رئيس كتلة بابليون اسوان الكلداني يشكر السوداني ووزيرة الهجرة وجميع الوزراء للتصويت باعتبار يوم ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية

2024-12-24 18:00:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





أعلن المكتب الإعلامي لحركة بابليون عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ووزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان جابرو، والسادة الوزراء، على القرار الذي تم التصويت عليه باعتبار يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، عطلة رسمية لجميع أبناء الشعب العراقي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، إضافة إلى تخصيص يوم الخميس 26 كانون الأول عطلة خاصة لأبناء المكون المسيحي.

وجاء في البيان أن الحركة كانت قد سعت جاهدة لإدراج هذا اليوم ضمن قانون العطل الرسمية، إلا أن اعتراض بعض النواب والكتل السياسية حال دون ذلك لأسباب وصفها البيان بالطائفية. إلا أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء اليوم يُعد خطوة هامة تعزز قيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراقي، ويؤكد أن العراق وطن للجميع، وأن المكون المسيحي جزء لا يتجزأ منه.

وأكد المكتب الإعلامي للحركة أن هذه الخطوة تأتي في سياق احترام المطالب الدستورية والقانونية لجميع المكونات الدينية والطائفية والقومية، مشيدًا بدور الحكومة في تعزيز قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك







