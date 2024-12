2024-12-24 18:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أصدرت قناة آي نيوز، اليوم الثلاثاء، اعتذاراً رسمياً بعد إساءتها لنجم المنتخب العراقي السابق، ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الحالي يونس محمود. وذكرت القناة في بيان، “تود قناة أي نيوز الفضائية أن توضح ملابسات المشادة الكلامية التي حدثت خلال برنامج “ليالي الخليج” بين مقدّمه الزميل علي نوري ونائب رئيس الاتحاد …

