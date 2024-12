الصحة تزف بشرى سارة للمشمولين بقانون التدرج الطبي

2024-12-24 18:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قرب تعيين أكثر من 7 آلاف من المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث للوكالة الرسمية، تابعته عراق اوبزيرفر، إنه “تم تعيين أقل من ثلاثين ألفا من أصل حوالي 60 ألفاً المطالبين بالتعيين، وملف التعيينات تحدده قدرة …

