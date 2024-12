انباء عن سقوط ضحايا.. انفجار سيارة مفخخة في سوريا

2024-12-24 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق / متابعة عراق اوبزيرفر انفجرت سيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، في مركز مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمال سوريا، وسط أنباء عن سقوط عدد من الضحايا. وقالت وسائل إعلام، إن “المعلومات الأولية تفيد بوقوع قتلى وجرحى”. وأشارت إلى أن “المنطقة التي حصل فيها الانفجار هي تحت سيطرة عناصر ما يسمى “بالجيش الوطني” التابع لتركيا، بعد …

