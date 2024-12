2024-12-24 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن/ (أ ب) كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن أن وجود اكثر من 2500 جندي أميركي في العراق. وقال الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان نقلته وكالة (أ.ب) الاميركية وتابعته عراق أوبزيرفر: إنه يوجد “على الأقل 2500” من أفراد القوات الأمريكية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها …

The post واشنطن تكشف للمرة الأولى رسمياً عدد قواتها في العراق first appeared on Observer Iraq.