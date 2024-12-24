2024-12-24 18:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

كشفت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن قياديا عراقي الجنسية قتل في ضربة أمريكية شنها الطيران الحربي على بادية دير الزور في سوريا.

وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "شاحنة صغيرة تعرضت الى قصف من طائرة امريكية في منطقة زراعية تقع غرب بادية دير الزور السورية من بعد ظهر اليوم ما ادى الى مقتل اثنين من مسلحي داعش وإصابة آخر".

وأضافت أن "من بين القتلى المدعو "ابو وهاب" يحمل الجنسية العراقية وجاء قبل أكثر من 7 سنوات وانخرط في خلايا داعش وفق المعلومات وهو مساعد قوة تنشط في مناطق عدة في دير الزور ويقال إنه من إحدى مدن شمال العراق وعمره قرابة 40 سنة".

وأشارت الى أن "داعش يضم العشرات من القيادات غير السورية في بادية حمص ودير الزور ومناطق اخرى".

وكانت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، أعلنت يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن مقتل "زعيم داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان تابعته "بغداد اليوم": "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش (أبو يوسف) المعروف باسم (محمود) في دير الزور".

وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، قد تعهدت مؤخراً بمواصلة استهداف داعش الارهابي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.