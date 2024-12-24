2024-12-24 18:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نظم العشرات من أهالي قرية دوخلة في ديالى، يوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجاًعلى محاولات إزالة منازلهم وتهجيرهم.

وذكرمصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من أهالي قرية دوخلة التابعة لناحيةجديدة الشط جنوب غربي ديالى، نظموا تظاهرة وسط القرية احتجاجاً على محاولات جهاتتدعي امتلاكها أرض القرية، إزالة منازلهم وتهجيرهم".

وأضافأن "الأهالي طالبوا بتدخل القضاء والحكومة الاتحادية لحسم ملف أراضي القرية وإنصافهم"،لافتاً إلى أن "التظاهرة نظمت وسط انتشار أمني دون تسجيل أي خروق".

ويومأمس الاثنين، أبلغ مصدر أمني في ديالى وكالة شفق نيوز، بأن "القرية تشهد حالةمن التوتر الأمني نتيجة محاولات جهات الاستيلاء على أراضي القرية، مدعيةً امتلاكهاسنداً قديماً بحق الأرض، وقد صدرت بحقها قرارات قضائية تقضي بهدم المنازل وإزالةالتعديات".

وأضافالمصدر أن "الأهالي في القرية اعترضوا على هذه الإجراءات في وقت سابق، ممادفع الجهات الحكومية إلى إصدار توجيه يقضي بتحويل ملكية الأرض للدولة، وذلك لضماناستقرار الأهالي بداخلها".

وأشارإلى أن "الأمور تفاقمت عندما تعرضت لجنة حكومية معنية بالكشف على الأرض وضمانعودتها للدولة لضغوطات من قبل الجهات التي تدعي ملكيتها، ما أدى إلى حدوث تهديداتبين تلك الجهات وسكان القرية، الذين يقدر عددهم بأكثر من 200 منزل ينتمي أصحابهاإلى نحو 9 عشائر مختلفة".

منجانبها، استبعدت قيادة شرطة ديالى، وجود أي توتر أمني في قرية دوخلة بناحية جديدةالشط، مؤكدة أن الخلاف القائم يتعلق بملكية قطع أراضٍ، وقد تم اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة من قبل الإدارة المحلية في الناحية.

ونفتالقيادة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، وجود أي مظاهر مسلحة، مشيرة إلى انتشارمفارز ودوريات تابعة لشرطة ديالى في المنطقة.