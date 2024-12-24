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فوز نفط البصرة والسليمانية وكربلاء في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

فوز نفط البصرة والسليمانية وكربلاء في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
فوز نفط البصرة والسليمانية وكربلاء في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
2024-12-24 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فازت فرق نفط البصرة والسليمانية وكربلاء لكرة اليد على منافسيها، مساءاليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الدور التاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبةالعراقي 2024-2025.

وتغلبفريق نفط البصرة على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 28-25، في المباراة التي جرت على قاعةنادي نفط البصرة المغلقة للألعاب الرياضية.

وفازفريق السليمانية على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة 31-26، في مباراة جرت المباراة فيقاعة حيدر برهان المغلقة للألعاب الرياضية.

وأخيراًتمكن فريق كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 27-21، في المباراةالتي جرت في قاعة نادي القاسم المغلقة للألعاب الرياضية.

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