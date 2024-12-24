فوز نفط البصرة والسليمانية وكربلاء في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

2024-12-24 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فازت فرق نفط البصرة والسليمانية وكربلاء لكرة اليد على منافسيها، مساءاليوم الثلاثاء، في ختام مباريات الدور التاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبةالعراقي 2024-2025.

وتغلبفريق نفط البصرة على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 28-25، في المباراة التي جرت على قاعةنادي نفط البصرة المغلقة للألعاب الرياضية.

وفازفريق السليمانية على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة 31-26، في مباراة جرت المباراة فيقاعة حيدر برهان المغلقة للألعاب الرياضية.

وأخيراًتمكن فريق كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 27-21، في المباراةالتي جرت في قاعة نادي القاسم المغلقة للألعاب الرياضية.