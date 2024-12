2024-12-24 19:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تعتبر بطولة كأس الخليج العربي، والتي انطلقت عام 1970، من البطولات المهمة لشعوب المنطقة، نظرا لما تشهده من تحدي ومنافسة كبيرة، يحتدم الصراع الرياضي الى مستوى عال، وهو ما يجعلها من البطولات (الودية) الاكثر مقبولية. العراق استطاع استضافة بطولة خليجي 25 بمحافظة البصرة، في واحدة من أجمل البطولات تنافسا وتنظيما، وهذا ما …

The post فال خليجي 26 “سيء”.. هجمة “شعواء” “تُحرج أبو ذنون” والجماهير تقف بجانبه first appeared on Observer Iraq.