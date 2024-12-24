2024-12-24 19:36:05 - المصدر: ايشان

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، وجرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتناولت الجلسة بحسب بيان مكتب السوداني الذي ورد لـ “إيشان”، “تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، […]

ظهرت المقالة تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. توزيع أراضٍ سكنية على منتسبي الدفاع وتثبيت مدراء جدد أولاً على ايشان.



