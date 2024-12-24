2024-12-24 19:36:05 - المصدر: ايشان

شهدت الساحة السورية تطورات لافتة تمثلت في تحول خطاب أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، من تبني المواقف الشرعية الصارمة إلى خطاب أكثر براغماتية يرتكز على الدولة ومؤسساتها، ويبدأه بحل الفصائل المسلحة التي عارضت نظام الأسد، حتى أسقطته خلال ١٤ عاماً. منذ تأسيس الهيئة، كان خطاب الجولاني يستند إلى مفاهيم الشرعية الإسلامية التي شكلت […]

ظهرت المقالة الشرع يعلن نفسه “كبير سوريا” ويضع الفصائل المسلحة أمام خيار واحد: حلوا انفسكم وانضموا للدولة أولاً على ايشان.



