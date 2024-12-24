2024-12-24 19:36:05 - المصدر: ايشان

أكد وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني، حسين سيمائي صراف، رغبة مسؤولي التعليم العالي العراقيين بالاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية في مجال واحات العلوم والتكنولوجيا، قائلا: إننا “مستعدون لإنشاء واحة علوم مشتركة مع العراق”. وأفادت وكالة “إيرنا”، بأن “وزير العلوم الإيراني، التقى اليوم الثلاثاء في طهران، مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي حيدر عبد […]

ظهرت المقالة إيران: مسؤولو التعليم في العراق يرغبون بالاستفادة من تجاربنا أولاً على ايشان.



