علي عدنان: مباراتنا مع البحرين مفتاح التأهل للمرحلة المقبلة في خليجي 26

2024-12-24 20:15:02 - المصدر: واع

الكويت – واع – عبدالرحمن حميد

أكد مدافع منتخبنا الوطني علي عدنان، اليوم الثلاثاء، أن مباراة المنتخب أمام نظيره البحريني تعتبر مفتاح التأهل للمرحلة المقبلة لكأس الخليج العربي 26.

وقال عدنان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المباراة مع المنتخب اليمني الشقيق كانت صعبة، لأنها المباراة الاولى في المجموعة"، مضيفا ان "مباراة الغد أمام البحرين مهمة جدا لمنتخبنا وستكون مفتاح التأهل بإذن الله".

وأضاف، أن "مدرب المنتخب يعمل على توسع قاعدة لاعبي المنتخب ويعتمد على ركائز مهمة"، مؤكدا "جاهزيته للعب في صفوف المنتخب ".

وأكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، في وقت سابق أن مباراة المنتخب الوطني أمام البحرين ستكون قوية.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مباراة يوم غد مهمة وقوية كون المنتخبين متشابهين في العديد من التفاصيل"، مشيراً الى أن "منتخب البحرين قوي، ولكننا درسنا تفاصيل لقائه السابق أمام السعودية ونعرف كيفية الفوز عليه".