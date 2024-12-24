خليجي 26.. عمان تفوز على قطر بهدفين لواحد

2024-12-24 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق المنتخب العماني، اليوم الثلاثاء، فوزا مهما على نظيره القطري في ثاني مواجهات المجموعة الأولى لبطولة كأس (خليجي 26) المقامة في الكويت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جابر المبارك" بالعاصمة الكويتية وبإدارة الحكم العراقي مهند قاسم.وتمكن مهاجم المنتخب القطري المعز علي التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، قبل ان يدرك عصام الصبحي التعادل لمنتخب عمان (د20)، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي.وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب العماني من التقدم بنتيجة المباراة بتسجيل الهدف الثاني ( د51) عن طريق اللاعب عصام الصبحي ايضا.وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العماني مجموعته مؤقتا برصيد أربع نقاط، فيما ستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة بين المنتخبين الإماراتي والكويتي عند الساعة 8:30 مساء اليوم وتنقل على شاشة العراقية الرياضية.