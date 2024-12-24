عمان يحقق الفوز على قطر في خليجي26

2024-12-24 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز المنتخب العُماني نظيره القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورالثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرتالمباراة عند الساعة الخامسة و25 دقيقة، على ملعب جابر مبارك الصباح، وانتهت لصالحعُمان بنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق قطر أولاً عندالدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق المعز علي، وتمكن منتخب عُمان من إدراكالتعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 20.

وفيالشوط الثاني سجل عُمان هدفه الثاني في الدقيقة 52 عن طريق نفس اللاعب عصام الصبحيالذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة ويعتلي قائمة الهدافين لغاية الآن.

وشهدت نهاية المباراة منح حكم اللقاء العراقي مهند قاسم انذار اصفر لحارس مرمى قطر بسبب اعتراض الأخير على إنهاء اللقاء قبل تنفيذ الركلة الحرة ليتوجه الحارس مسرعاً الى الحكم مهند قاسم ويقوم بشده بشكل غير لائق مما دعا منحه بطاقة صفراء رغم نهاية اللقاء .