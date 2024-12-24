رئيس الجمهورية يهنئ بحلول أعياد الميلاد المجيد

2024-12-24 20:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، بحلول أعياد الميلاد المجيد.وقال رئيس الجمهورية في تدوينة له على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى أبناء شعبنا وأهلنا من المسيحيين في العراق والعالم اجمع"، متمنين "لهم عيداً سعيداً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والمسرات".وأضاف رئيس الجمهورية: بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد "أهمية الحفاظ على المكتسبات المتحققة في البلد، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التآخي والتعايش بين المكونات كافة، والعمل معاً لبناء مستقبل مزدهر لجميع العراقيين"، كما نؤكد "أهمية العمل لإرساء الأمن والسلام وإنهاء التوترات والأزمات التي تواجهها المنطقة".