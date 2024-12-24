2024-12-24 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

تعرض منتخب قطر لأول هزيمة له في بطولة خليجي 26، بعد خسارته، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، بنتيجة (2-1) على يد منتخب عمان في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ضمن المسابقة المقامة في دولة الكويت.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين العماني والقطري في ملعب "جابر المبارك" بالكويت وسط حضور بعض من جماهير المنتخبين لتقديم الدعم والمساندة لـ "العنابي" و"الأحمر" لتحقيق الفوز.

وأدار اللقاء الحكم الدولي العراقي مهند قاسم.

ودخل منتخب قطر المباراة دون مقدمات، ونجح في الوصول إلى شباك منتخب عمان في الدقيقة (2) عبر مهاجمه وهدافه المعز علي، بعد تلقيه تمريرة في العمق من زميله إبراهيم الحسن.

وبسبب هذا الهدف خرج منتخب عمان من مناطقه لتعديل النتيجة، وفي إحدى المحاولات حصل مهاجمه عصام الصبحي على ركلة جزاء في الدقيقة (17) بعد تعرضه لمسك من مدافع المنتخب القطري لوكاس مينديز.

وتولى الصبحي تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، وأسكنها في شباك حارس منتخب "العنابي" مشعل عيسى برشم في الدقيقة (20)، ليعدل بذلك النتيجة لمصلحة منتخب عمان، وتعود المباراة إلى نقطة التعادل مثلما بدأت.

وتلقى المنتخب القطري ضربة موجعة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتعرض لاعبه سلطان البريك لإصابة، دفعته إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة (35)، وتعويضه بزميله همام الأمين.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، باغت المنتخب العماني نظيره القطري، وأضاف هدفا ثانيا عبر عصام الصبحي دائما في الدقيقة (52) إثر متابعته لعرضية جيدة انطلقت من القدم اليسرى لزميله علي البوسعيدي، لتلمس قدم عبر الرحمن المشيفري وتذهب إلى الصبحي ليضعها في الشباك.

ولم ينجح المنتخب القطري في إدراك التعادل، ليذهب الفوز في نهاية المباراة لمصلحة المنتخب العماني، والذي انتصر على "العنابي" لأول مرة منذ 15 عاما، وتحديدا منذ خليجي 19 في عمان، وذلك في مباراة أقيمت يوم 14 يناير/كانون الأول 2009، وانتهت لمصلحة "الأحمر" بهدف دون رد، ليفشل بعدها منتخب عمان في الفوز على قطر خلال 10 مباريات رسمية وودية متتالية.

ترتيب منتخب قطر وعمان

وبفضل هذا الفوز، ارتقى منتخب عمان مؤقتا إلى صدارة مجموعته الأولى في خليجي 26 برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد المنتخب القطري في المركز الرابع والأخير للمجموعة بامتلاكه نقطة واحدة فقط.