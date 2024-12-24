2024-12-24 21:00:04 - المصدر: ايشان

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائي. وذكرت صحيفة “اعتماد” المقربة من مكتب الرئاسة، اليوم الثلاثاء، صدور عفو من بزشكيان عن دائي. وبموجب هذه الخطوة سيتمكن دائي من العودة إلى كرة القدم، بعد حرمانه لأكثر من سنتين. وجرى حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة […]

ظهرت المقالة بزشكيان يعفو عن “علي دائي”.. قضية أسطورة إيران الكروية تعود للواجهة مجددا أولاً على ايشان.



