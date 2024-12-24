2024-12-24 21:00:04 - المصدر: ايشان

قبل التصويت على جداول الموازنة لعام 2025، يجري حراك في البرلمان، لإضافة التعيينات ضمن القانون، لكن البعض يراها خطوة لتضخيم القاعدة الشعبية، قبل أن يصل العراق إلى موعد الانتخابات النيابية. قررت الحكومة في وقت سابق، أن تُبعد التعيينات عن العراق لثلاث سنوات، بعد أن قالت إنها اكتفت، ومع هذا الحديث، يؤيد خبراء في الاقتصاد، إذ […]

ظهرت المقالة خبراء يحذرون من “وشالة الموازنة”.. الدولة تغص بموظفي “الدعايات الانتخابية” أولاً على ايشان.



