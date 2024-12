2024-12-24 21:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ◾ مشاكل في قائمة “ابدأ” بسبب تحديثي KB5048667 و KB5048685 ◾ حلول تقنية متاحة للمستخدمين المتأثرين عبر تعديل السجل وتحديث المكتبات ◾ المشاكل تظهر بشكل خاص في البيئات الافتراضية والمؤسسات أبلغ مستخدمو نظام ويندوز 11 عن مواجهة مشاكل متنوعة بعد تثبيت تحديث ديسمبر 2024، حيث تتركز المشاكل الرئيسية في...

The post مستخدمو ويندوز 11 يواجهون مشاكل في تحديث ديسمبر 2024 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.