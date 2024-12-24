الكويت تمنح اكثر من 12 ألف تأشيرة الى الجمهور العراقي

2024-12-24 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف السفير العراقي في الكويت منهل الصافي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن تقديم اكثر من 30 ألف مواطن عراقي طلبات لدخول الكويت، مبينا ان السلطات الكويتية أصدرت الى الان اكثر من 12 الف فيزا للعراقيين الراغبين بمتابعة مباريات المنتخب الوطني.

وقال الصافي في اتصال هاتفي مع "بغداد اليوم" إن "العراقيين الذين تقدموا بفيزا ولم تظهر اسمائهم الى الان فسيتم اصدار الفيزا لهم تباعاً"، مبينا ان "هناك تعاوناً كبيراً من الحكومة الكويتية ووزارة الداخلية لغرض تسهيل دخول مواطنينا وسط استمرار المتابعة لغرض دخول المواطنين بسلاسة".

وأضاف أن "اكثر من ثلاثين الف مواطن عراقي تقدموا بطلبات لدخول الكويت، وان السلطات الكويتية اصدرت الى الان اكثر من 12 الف فيزا للعراقيين الراغبين بمتابعة مباريات المنتخب الوطني"، لافتاً الى أن "ثمانية الاف عراقي ممن حصلوا على سمة الدخول ذهبوا الى الكويت في حين لبعض منهم ورغم صدور الفيزا تعذر عليه الذهاب لارتباطات عمل وغيرها".

وأوضح الصافي أن "ما يقارب 250 مركبة عراقية دخلت الى الكويت قادمة من المحافظات العراقية لغرض الاستمتاع بالمباريات"، مشيراً الى أن "السفارة جهزت باصات لنقل الجماهير العراقية من منفذ العبدلي الرابط مع البصرة حيث ستكون هذه الباصات جاهزة في المنفذ لنقل مواطنينا يوم غد الى ملعب المباراة الذي سيكون مسرحا لمباراة اسود الرافدين والبحرين".

ودعا الجماهير العراقية الى "ضرورة الالتزام بالقوانين بغية رسم صورة ايجابية عن الجماهير العراقية"، معتبرا ان "الجماهير تقدم صورة عالية من الانضباط بالمباريات وخارجها وهي الان تصنع مزيجا من الفرح والسعادة من خلال الاهازيج وهذا يحسب لها كون تمثل بلدنا العراق حاليا بالكويت".

واختتم الصافي بان "الاعداد للجماهير ستكون مفتوحة ولن تنحصر برقم معين ولازال رابط التقديم على الفيزا متاح للجميع وهذا يحسب الى دولة الكويت الشقيقة".