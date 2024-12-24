السوداني: حكومتكم سخرت كل ما لديها لاستقرار المسيحيين وعودتهم إلى العراق

2024-12-24 22:00:04 - المصدر: بغداد اليوم





رئيس مجلس الوزراء:

نبارك أعياد الميلاد المجيد وأن تعود على العراق بالأمن والازدهار

نؤكد على العراق المتنوع والذي يمثل مصدر قوة لكل العراقيين

التنوع يوفر لنا قوة لمواجهة التحديات

حكومتكم سخرت كل ما لديها لاستقرار المسيحيين وعودتهم إلى العراق

اليوم الكل مدعو إلى خلق هوية عراقية عابرة للأطياف والأديان

العراق مر في فترة صعبة بأكثر من عام خلال العدوان الصهيوني على غزة ولبنان

العراق كان واضحاً في تبيان جرائم الكيان الصهيوني

الحكومة والقوى السياسية والمرجعيات الدينية متماسكون في المحافظة على مصلحة العراق والعراقيين











