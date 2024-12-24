2024-12-24 22:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته بخوض وحدةتدريبية في ملعب الكويت، استعداداً لمواجهة منتخب البحرين غداً الأربعاء في الساعةالثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية لخليجي زين 26.

وذكرالاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التدريبات شارك فيهاوللمرة الأولى 26 لاعباً بعد التحاق آخر الواصلين زيدان إقبال.

وشاركفي التدريبات جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومناف يونس، وزيد تحسين، وأمجدعطوان، وعلي عدنان، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمد ياسين، ومصطفى سعدون، وعليجاسم، وعلي يوسف، وأحمد مكنزي، وأيمن حسين، وأمير العماري، وماركو فرج، وإبراهيمبايش، ومهند جعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب، ويوسف أمين، وعليفائز، وريبين سولاقا.