رئيس الوزراء يحضر قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف ببغداد

2024-12-24 23:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحضر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في تنويه اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع) "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شارك أبناء شعبنا من المسيحيين قدّاس ليلة ميلاد السيد المسيح عليه السلام".