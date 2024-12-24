11 يوما عطلة في كردستان.. خطوة احتفالية أم تهرب من صرف الرواتب؟

2024-12-24 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن السبب الرئيسي وراء قرار حكومة إقليم كردستان منح عطلة رسمية لمدة 11 يوماً لجميع الموظفين.

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السبب الرئيسي وراء هذه العطلة الطويلة هو لتجنب صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، وتأجيل الصرف إلى الشهر الأول من العام المقبل".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تدرك أن الموظفين، وخاصة في السليمانية وحلبجة، سيضربون عن العمل نتيجة تأخر صرف الرواتب، ولذلك لجأت إلى منح عطلة طويلة بحجة احتفالات رأس السنة".

وأشار الشيخ إلى أن "مدة العطلة الممنوحة في كردستان غير مسبوقة، حيث إن دول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، لا تمنح عطلة بهذه المدة الطويلة خلال احتفالات رأس السنة".

وقررت حكومة اقليم كردستان، الاثنين (23 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي لـ 6 أيام بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي من 25/12 حتى 2/1 من العام الجديد.

واضاف ان سبب التعطيل وهو السماح للمواطنين بالاحتفال باعياد الميلاد، على ان يبدأ الدوام الرسمي بجميع المؤسسات في 5/1.