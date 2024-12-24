اتحاد الكرة يرد على اساءة أحد مقدمي البرامج الرياضية ليونس محمود

2024-12-24 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، على إساءة أحد مقدمي البرامج الرياضية العراقية للنائب الثاني لرئيس الاتحاد، يونس محمود.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وحِرصاً من الاتحادِ العراقيِّ لكُرةِ القدم، ومن أجلِ الحِفاظِ على مبادئ الاحترامِ المُتبادلِ والتعاونِ المُثمرِ مع وسائل الإعلامِ كافة، فإننا نعربُ عن الاستياءِ من التصريحاتِ والإساءاتِ غير اللائقةِ التي صدرت من إحدى القنواتِ التلفزيونيّةِ بحقِّ النائبِ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود".

وأكد، أن "ما تمَّ تداوله يمثلُ تجاوزاً واضحاً للأعرافِ المهنيّة والإعلاميّة، ويضرُّ برُوحِ التعاونِ التي نحرصُ على تعزيزها مع جميعِ الجهاتِ الإعلاميّة".

وشدد على أن "النقدَ البنّاء هو جزءٌ من العمليةِ الإعلاميّة التي نحترمها وندعمها، ولكننا في الوقتِ نفسه نرفضُ أيَّ شكلٍ من أشكالِ التجاوزِ أو التشهيرِ الذي يتنافى مع القيمِ المهنيّة".

ونوه اتحاد الكرة الى، ان "الإعلامَ الرياضيَّ يعدُّ شريكاً أساسياً في صناعةِ الإنجاز الرياضيّ، ومؤثراً في صياغةِ القرارِ الرياضيّ، بل كان وجوده داعماً مهماً لكرةِ القدم العراقيّة، لكن ما حدثَ يدعونا إلى المطالبةِ بضرورةِ عودةِ الأمورِ إلى نِصابها، وعدم صبّ الزيتِ على الموضوعِ، ودق الإسفين بين الجهاتِ المعنية".

وأعرب عن "أمله من جميعِ وسائل الإعلام الالتزامَ بالمعاييرِ المهنيّة والأخلاقيّة في تغطيةِ الأحداث ونقل المعلومات، ونؤكدُ استمرارنا في التعاونِ مع كل جهةٍ إعلاميةٍ تحترمُ هذه المبادئ، وتهتمُ بالقيّمِ المهنيةِ وأساسياتِ العمل الصحفيّ".



