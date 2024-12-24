الكويت تنتصر على الامارات بفوز تاريخي في خليجي 26

2024-12-24 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أهدى مدافع منتخب الامارات لكرة القدم خليفة الحمادي المنتخب الكويتي الفوز 2\1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولي بخليجي 26.

وسجل محمد دحام "16"، ومعاذ الاصيمع "89"، ثنائية الكويت بهدية من خليفة الحمادي، في حين سجل الامارات في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في تجمد رصيد المنتخب الاماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.

وفاجأ المنتخب الاماراتي أصحاب الأرض بهجوم ضاغط منذ الدقيقة الأولى، وهو ما اصاب الأزرق ببعض الارتباك نتج عنه هد مبكر لكايو كانيدو في الدقيقة السادسة، إلا أن الأزرق استعاد توازنه سريعا بهدف في الدقيقة 16 عن طريق محمد دحام.

واستطاع المنتخب الاماراتي ان يحقق الافضلية على مستوى الاستحواذ في اغلب فترات الشوط الأول، وهو ما حمل دفاعات الأزرق والحارس خالد الرشيدي مسؤولية كبيرة، كما شكل كايو كانيدو، وحارب عبد الله، ويحيى الغساني خطوة كبيرة.

في المقابل عول المنتخب الكويتي على دفاع المنطقة والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة خصوصا ان دفاع الامارات لم يكن في افضل حال.

وعول مدرب الكويت بيتزي على يوسف ناصر في المقدمة يعاونه محمد دحام، ويوسف ماجد، وأحمد الظفيري، وعلي خلف من على الأطراف والوسط، فيما اكتفى سلطان العنزي بالادوار الدفاعية.

اخطاء فادحة

واسفرت الاخطاء الفادحة في أول 16 دقيقة عن هدفي الشوط الاول، حيث استغل حارب عبدالله اندفاع مدافع الازرق ناصر العنزي، لينفرد بالحارس الرشيدي ويرسل كرة من فوقه في اتجاه الشباك حيث اكمل الكرة كايو ليوقع اول اهداف اللقاء، بعدها أخطأ خليفة الحمادي في استلام الكرة، بعد ان انقض عليه محمد دحام لينفرد بالحارس خالد المسماري ويسجل هدف التعادل.

كما انقذ القائم الأيمن للحارس الرشيدي فرصة هدف التقدم للامارات في الدقيقة الرابعة من الوقت المحسب بدل من الضائع لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

هجوم اماراتي

وفي الشوط الثاني عدل مدرب الكويت بيتزي من خطته عبر اشراك سامي الصانع على حساب ناصر العنزي، املا في التصدي لهجمات الامارات المتوقعة.

في المقابل زاد المنتخب الاماراتي من ضغطه، وكاد كايو، ومن بعده حارب عبد الله، ويحيى الغساني هز شباك الكويت، لولا تألق الحارس وخط الدفاع.

وواصل الأبيض الاماراتي بحثه عن هدف التقدم، مقابل تراجع دفاعي مبالغ فيه من لاعبي الكويت، وهو ما وجد معه مدرب الازرق الاسباني بيتزي نفسه مجبرا على تنشيط الصفوف عن طريق اشراك رضا هاني، معاذ الاصيمع وهو ما حرك المياة الراكدة في صفوف الكويت.

واستطاع معاذ الاصيمع ان يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل من عمر المباراة مستغلا خطا من الحمادي، علما ان المنتخب الاماراتي عانى من النقص العدد بعد اشهار البطاقة الحمراء لكوامي في الدقيقة 87.



