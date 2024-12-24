2024-12-24 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز المنتخب الكويتي على نظيره الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافساتالدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

وجرتالمباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم،وانتهت لصالح الكويت بنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الإمارات أولاً فيالدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب كايو، وتمكن الكويت من تعديل النتيجة في الدقيقة16 عن طريق اللاعب محمد دحام.

وفيالشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حيث سجل الكويت هدفاً قاتلاًعن طريق البديل معاذ العنزي.

وأصبحترتيب فرق المجموعة الأولى في بطولة كأس خليجي26 الكويت وعمان 4 نقاط، والإماراتوقطر نقطة واحدة.

وشهداللقاء طرد الحكم للاعب منتخب الإمارات كوامي كويدو في الدقيقة 86 لتراكم البطاقاتالصفراء ليكمل الفريق مباراته بعشرة لاعبين.

ويواجهالكويت منتخب قطر يوم الجمعة المقبل، بينما يلاقي الإمارات منتخب عمان في الجولةالثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس خليجي26.