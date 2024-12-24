رباع عراقي يحصد ثلاثة أوسمة في بطولة آسيا للشباب لرفع الأثقال

2024-12-24 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق الرباع العراقي علي حازم داود، يوم الثلاثاء، إنجازاً مميزاً بحصوله علىثلاثة أوسمة، ذهبيين ونحاسي، في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب المتواصلةمنافساتها في العاصمة القطرية الدوحة.

واستطاعداود إحراز الوسام الذهبي في وزن 102كغم، بفعالية النتر بعدما سجل 183كغم، كما توجبالوسام بالذهبي الثاني في المجموع بإجمالي 327كغم، أما في فعالية الخطف فقد نالالوسام النحاسي بعد رفعه 144كغم.

وكانالرباع العراقي حسين زياد أحرز الوسام النحاسي في فعالية الخطف لمنافسات وزن 73كغمفي بطولة آسيا برفع الأثقال للشباب والناشئين المتواصلة منافساتها فيالعاصمة القطرية الدوحة.