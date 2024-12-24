رئيس شبكة الإعلام يبحث مع رئيس اللجنة المالية 4 ملفات

2024-12-24 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني 4 ملفات فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس شبكة الإعلام في مقر اللجنة المالية مع عطوان العطواني رئيس اللجنة، حيث جرى بحث التعاون والتنسيق المشترك بين الشبكة ولجان البرلمان كما جرى بحث موازنة الشبكة واستحقاقات الموظفين وملف العقود".وأكد العطواني دعم اللجنة المالية النيابية للشبكة كونها تضطلع بدور وطني مهم؛ نظرا لأهمية الإعلام في صناعة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، فضلا عن تعزيز التعاون بين المواطن والمؤسسات الحكومية المعنية بمحاربة الفساد ونبذ الانحرافات والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا.



