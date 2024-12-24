الكويت تتغلب على الإمارات في خليجي 26

2024-12-24 23:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأهدى مدافع منتخب الإمارات، خليفة الحمادي، المنتخب الكويتي الفوز 2\1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بخليجي 26.وسجل للكويت محمد دحام "ق16"، ومعاذ الأصيمع "ق89"، بهدية من خليفة الحمادي، في حين أحرز منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق كايو كانيدو.وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مع المنتخب العماني، في حين تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند نقطة واحدة إلى جانب المنتخب القطري.