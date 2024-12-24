الرباع علي حازم يحرز ذهبيتين وبرونزية في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب

2024-12-24 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز الرباع علي حازم داود وزن 102 كغم، اليوم الثلاثاء، ثلاث ميداليات (ذهبيتان وبرونزية) في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب، التي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.وقال اتحاد رفع الاثقال في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمكن الرباع علي حازم داود من تحقيق الميدالية الذهبية في فعالية النتر برفع وزن قدره 183 كغم، كما أحرز الميدالية الذهبية الثانية في المجموع بعد أن بلغ مجموع رفعتيه 327 كغم، أما في فعالية النتر، فقد توج بالميدالية البرونزية برفع وزن قدره 144 كغم".وأعرب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل- حسب البيان- عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعبون العراقيون في البطولات القارية"، مشيراً إلى، أن "هذه النتائج جاءت رغم المنافسة القوية وكثرة المشاركين في البطولة".وأشاد مزعل- حسب البيان- بـ "جهود الجهاز التدريبي بقيادة المدربين صباح زبون وعمار يسر، اللذين بذلا جهودا كبيرة في إعداد اللاعبين خلال أشهر طويلة"، مؤكدا، أن "خبرتهم وكفاءتهم أسهمت بشكل كبير في رفع المستوى الفني والبدني للرباعين العراقيين".