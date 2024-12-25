اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق (فيديو)

2024-12-25 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري شرقيمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في منطقة العمايرةبقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين طرفين واستخدمت فيه الأسلحةالمتوسطة".

وبينالمصدر، أن "النزاع اندلع بسبب خلافات على قطع أراضي زراعية"، لافتاًإلى أن "القوات الأمنية سيطرت على منطقة الحادث، فيما فرضت هدنة(عطوة) بين الطرفين".