ديوان اوقاف الديانات يعلق على قرار تعطيل الدوام بذكرى المسيح: خطوة مهمة

2024-12-25 00:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رحب ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بقرار مجلس الوزراء باعتبار ذكرى مولد السيد المسيح عطلة رسمية في البلاد عاد الاجراء بانه خطوة مهمة في التعايش السلمي. وقال المتحدث باسم الاوقاف الاب مارتن هرمز في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان “تصويت مجلس الوزراء على اعتبار يوم 25 من كانون الاول عطلة …

