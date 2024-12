السوداني في اعياد الميلاد المجيد: نؤكد على العراق المتنوع

2024-12-25 00:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أن العراق المتنوع يمثل مصدر قوة لكل العراقيين في مواجهة التحديات. وقال رئيس الوزراء خلال كلمته في قداس الميلاد المجيد المقام في كاتدرائية مار يوسف ببغداد، وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، “نبارك أعياد الميلاد المجيد وأن تعود على العراق بالأمن والازدهار”، مؤكدا أن “العراق المتنوع …

