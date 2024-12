النقل الخاص توضح لعراق اوبزيرفر تفاصيل مشروع التكسي الوطني

2024-12-25 00:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اعلنت الشركة العامة لادارة النقل الخاص تفاصيل مشروع التكسي الوطني مؤكدة انه سيعالج الكثير من المشكلات ويوفر خدمات جيدة للسائقين والمواطنين. وقال مدير عام الشركة احمد كريم الموسوي في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان مشروع التكسي الوطني الذي افتحته الشركة العامة لادارة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل بالتعاون مع احدى الشركات …

