منخفض ممطر يطرق الأبواب.. والبرد القارس يعود للعراق ليلة رأس السنة

2024-12-25 01:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن موجة أمطار ستعود إلى البلاد نهاية الأسبوع الجاري، تتزامن مع عودة انخفاض درجات الحرارة.

وقال الزيادي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق سيتعرض ابتداءً من عصر الخميس المقبل لتقدم منخفض ممطر يؤدي إلى حدوث أجواء غير مستقرة، مع بداية تشكل سحب ممطرة في الأقسام الغربية من البلاد، تحديداً في القائم، وتمتد نحو الأقسام الشمالية".

وأضاف أن "المنخفض سيؤثر صباح ونهار الجمعة على أجزاء مختلفة من محافظات العراق، ما يؤدي إلى تساقط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، خاصة في الأقسام الشمالية والشرقية، فيما ستشهد مدن الجنوب أيضاً هطولاً للأمطار".

وأوضح الزيادي أن "درجات الحرارة سترتفع بدءاً من يوم غد الأربعاء، مع احتمالية الشعور بكتلة هوائية دافئة يوم الجمعة، قبل أن تنخفض مجدداً بشكل طفيف ومتفاوت". ولفت إلى أن "العراق قد يشهد موجة برد تبدأ منتصف الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم 31 ديسمبر الجاري، تستمر لبضعة أيام".

تشهد البلاد خلال فصل الشتاء تقلبات جوية نتيجة تأثرها بمنخفضات جوية قادمة من مناطق مختلفة، تؤدي إلى تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. ومع اقتراب نهاية العام، يُنصح المواطنون بأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تغيرات الطقس المتوقعة.