2024-12-25 01:27:04 - المصدر: ايشان

هنأ زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، فيما ختم تدوينته على منصة “اكس”، بـ “أخوكم المنتظر لظهور عيسى”. وقال الصدر في التدوينة التي تابعتها منصة “إيشان”: “نهنئ إخواننا المسيحيين بذكرى ولادة نبينا ونبيهم عيسى ابن مريم عليه السلام”. وأضاف: “نتمنى لهم سنة مليئة بالسلامة والمحبة في كنف وطننا ووطنهم عراق […]

ظهرت المقالة بوسم “Happy_Christmas”.. الصدر يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد أولاً على ايشان.



