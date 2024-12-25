2024-12-25 01:27:04 - المصدر: ايشان

عبر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رفضه للإساءة بحق النائب الثاني يونس محمود، فيما طالب بعدم صب الزيت على الموضوع. وقال الاتحاد في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “نعرب عن الاستياء من التصريحات والإساءات غير اللائقة التي صدرت من إحدى القنوات التلفزيونية بحق النائب الثاني لرئيس الاتحاد”. وأضاف: “نؤكد أن ما تم تداوله يمثل […]

ظهرت المقالة اتحاد الكرة يعبر عن رفضه الإساءة ليونس محمود: نطالب بعدم صب الزيت على الموضوع أولاً على ايشان.



