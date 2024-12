2024-12-25 02:35:07 - المصدر: جريدة المدى

محمد العبيدي/ المدىحفّز سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، الدعوات داخل العراق لإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية، بهدف تعزيز الاستقرار ومعالجة الأزمات المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.وأثار النشاط الدبلوماسي المكثف في العراق، المتمثل في الزيارات المتكررة لمسؤولين دوليين رفيعي المستوى، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات.وتزايدت التكهنات بشأن ارتباط هذه اللقاءات […]

The post دعوات الإصلاح والتغيير تتصاعد.. هل تبدأ بغداد رحلة التعافي؟ appeared first on جريدة المدى.